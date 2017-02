Logan apprend la vie aux cow-boys dans un nouvel extrait tendu

Hugh Jackman compte bien nous attirer dans les salles obscures pour son Logan. Et le nouvel extrait que voici devrait encore un peu plus nous allécher.

Avec cette dernière aventure de Wolverine, la star raccroche les gants. L’occasion pour Hugh Jackman de nous offrir un récit alternatif, situé dans un univers sans lien avec les précédents X-Men, et où les mutants semblent désunis, voire disparus. On a eu un aperçu de ce monde dévasté dans le trailer du Superbowl, et c’est également le cas dans l’extrait que voici.

On ignore encore quel est l’enjeu exact de cette scène où Logan tente de s’introduire, avec un compagnon d’armes, sur une propriété privée. Une attitude qui n’est pas du goût des autochtones, manifestement plus portés sur le meurtre que sur la négociation.

Il n’empêche, quand il s’agit de couper la parole, péter des nez et démonter des fusils, Hugh Jackman n’a pas son pareil, comme il le rappelle avec cet extrait badass.

Vivement le mois de mars, que l’on déocuvre ce Logan en action.