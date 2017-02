Justice League : les héros pètent la classe dans une nouvelle photo combative

Le Superbowl c’est bien beau, mais Justice League n’est pas descendu dans la mêlée, et a préféré nous faire passer le week-end avec une petite photo.

Sur cette dernière nous découvrons Wonder Woman, Cyborg et Aquaman, tous en costumes s’il vous plaît. On ignore absolument à quoi correspondent le lieu et la séquence que nous découvrons ici, sinon que les poses des personnages laissent entendre qu’ils sont sur le point de taper des méchants.

On se réjouit toujours de découvrir Jason Momoa en costume et force est de constater que la panoplie du héros aquatique lui va à ravir (même si personne ne se plaindra de le croiser en marcel et tatouages. Gal Gadot affiche toujours uns classe scandaleuse, tandis que Ray Fisher va encore à voir à nous convaincre.

Détail qui n’en n’est pas un, cette photo est une des toutes premières à ne pas nous montrer les protagonistes dans le même décor proto-urbain que celui qui nous a été dévoilé jusqu’à présent ; Pour un peu, ce lieu évoquerait même une sorte de vaisseau spatial (celui de Steppenwolf ?). Verdict en novembre 2017.