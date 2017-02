Logan, Stranger Things, Ghost in the Shell : les trailers qu'il ne fallait pas rater pendant le Superbowl

Cette nuit, c’était la 51e édition du Superbowl entre les Patriots et les Falcons pour tous les fans de football américain. Et c’était aussi le rendez-vous annuel des teasings, trailers et autres spots TV en tout genre pendant la mi-temps du match.

Une pause qui nous a permis de découvrir des nouvelles images des gros blockbusters de l’année Pirates des Caraïbes, Les Gardiens de la Galaxie 2, Logan, du film de science-fiction horrifique Life - Origine inconnue ou encore de la saison 2 de la série à succès Stranger Things.



