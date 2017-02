Logan va vous arracher le coeur dans son spot du Superbowl

Depuis le temps qu'on en parle, on commence à être un peu fébriles à l'approche de la sortie de Logan dans 3 semaines. C'est que, on s'attend à voir un film particulièrement déchirant.

C'est que, voyez-vous, nous sommes de grands sensibles et il suffit d'un rien pour nous faire pleurer. Le bonheur d'un enfant, le sourire d'un bébé, à la moindre occasion, nous versons notre petite larme. Mais ça marche aussi avec les choses tristes et on ne comtpe plus les heures passées à faire croire qu'on avait une poussière dans l'oeil auprès de tous nos potes ultra bourrins qui se moquaient de nous. Alors, forcément, quand arrive Logan, on angoisse un peu.

Parce qu'il va falloir être fort, parce que Logan va s'en prendre plein la tête et parce qu'il semble bien parti pour vouloir nous faire chialer comme des gonzesses alors qu'on est des mecs, des vrais. Non mais ! Cela dit, il semble évident que cette ultime aventure de Wolverine plongera tête baissée dans la douleur, la tristesse et la mélancolie et que ce round final du mutant nous laissera probablement sans voix une fois arrivé à son générique de fin. En tout cas tout est mis en oeuvre pour que l'on pense cela et ce n'est pas le nouveau spot tv, spécialement concocté pour le Superbowl qui va inverser la tendance.

En effet, bien qu'il se montre riche en action en très peu de temps, il n'oublie jamais d'embrasser pleinement son ambiance crépusculaire, ses héros cassés et sales et son mystère. Bien qu'il n'y ait pas grand chose de vraiment neuf à se mettre sous la dent en termes de séquences ou de détails sur le scénario, nous avons quand même l'opportunité de découvrir quelques jolis plans inédits, au son d'une très belle musique (plutôt de circonstance en plus) pour pas changer, annonciateurs de gros drama et de coups de théâtre en pagaille. Si le film laisse de plus en plus penser qu'il sera un bon gros road-movie à l'ancienne bardé de super-pouvoirs, sa filiation thématique à The Last of Us semble encore plus évidente mais maintenant que nous sommes au bout de la chaine promotionnelle du film, nous commençons à avoir le recul nécessaire pour estimer que cette inspiration semble avoir été gérée intelligemment.

En tout cas, une chose est sûre : le 1er mars, nous irons tous au cinéma en marcel avec un pack de Kro, juste après une séance de muscu ou une journée à bosser dans un garage, mais avec un paquet de mouchoirs soigneusement caché parce que, oui, y a quand même de grandes chances qu'on chiale comme des madeleines. Vivement.