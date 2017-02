The Strangers 2 va finalement se faire et se tournera cet été

On s'étonne parfois de la difficulté de monter certains films. Surtout lorsqu'il s'agit de la suite d'une petit budget qui avait fait sensation à l'époque de sa sortie et qui s'est constitué un petit culte avec les années. The Strangers en est d'ailleurs un bon exemple.

Alors attention, on ne crie pas au chef-d'oeuvre non plus hein, mais il faut bien reconnaitre que dans son genre, The Strangers était très sympa. Bryan Bertino avait emballé un home-invasion plutôt efficace et pervers et surtout le film nous avait présenté Liv Tyler sous un jour inédit. On pensait naïvement que face au petit succès du film et à la solide réputation qu'il se forgeait chez les fans de séries B, une suite serait mise en chantier immédiatement, au moins en DTV. Et pourtant non, cela fait 9 ans qu'on l'attend et elle n'est toujours pas là.

Il faut dire aussi que la dernière fois que nous en avons parlé, en novembre dernier, ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons puisque la productrice du film originale annonçait plus ou moins que la suite était abandonnée parce qu'elle était prise dans la banqueroute du studio Relativity Media, qui a déjà planté à répétitions le remake de The Crow.

Et bien, bonne nouvelle pour les fans, il semblerait que The Strangers 2 aille beaucoup mieux puisque le site Bloody Disgusting vient d'annoncer que les droits internationaux du film avaient été acheté par la société BLOOM lors du dernier European Film Market à Berlin ce qui, du coup, relance totalement la machine. Et ce n'est pas tout puisqu'un nouveau réalisateur vient en plus d'être nommé en la personne de Johannes Roberts, qui remplace donc Marcel Langenegger. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le processus de casting aurait déjà commencé et le tournage serait prévu pour cet été.

Le film devrait prendre une orientation différente du premier opus puisque, selon les informations à disposition, nous devrions suivre cette fois une famille en voyage qui atterrit dans un trailer park isolé où ils décident de passer la nuit après une panne de courant. Malheureusement, les trois psychopathes masqués du premier film sont dans le coin et décident de jouer avec eux.

Pas sûr que le film fasse le même effet que le premier, surtout après autant d'années d'absence mais on peut au moins s'attendre à un bon petit thriller bien tendu, ce qui ne serait déjà pas mal.