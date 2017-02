Les scénaristes de Deadpool 2 en disent plus sur le possible cross-over avec Wolverine

Nous sommes probablement en train de nous faire avoir comme des débutants mais, allez savoir pourquoi, sur ce coup, on a envie de jouer le jeu jusqu'au bout. Parce qu'il est bon parfois de se laisser faire un peu.

Si Logan est la dernière aventure de notre Wolverine préféré sous les traits d'Hugh Jackman, il est évident que le personnage fera son grand retour à un moment ou un autre sur les écrans de cinéma. Et probablement plus vite qu'on ne le pense. Depuis le tournage du premier Deadpool, la rumeur voulait que Logan y ferait une petite apparition, les liens entre les deux personnages étant très fort compte-tenu du ratage de X-Men Origins : Wolverine qui avait laissé à plus d'un un goût très amer en bouche. Et, d'une certaine manière, nous avons eu droit à notre petit caméo dans le film, à l'occasion d'une bonne blague pas super fine mais bien efficace.

Il n'y a donc aucune raison que les attentes ne soient pas les mêmes pour la suite, alors que Deadpool s'annonce comme le début d'une nouvelle franchise puisqu'un troisième épisode est déjà en discussion et qu'un film X-Force devrait arriver tôt ou tard. Mais là, on ne parle pas masque en papier à l'effigie de Logan mais bel et bien de l'apparition de Jackman, toutes griffes dehors, pour nous faire un petit coucou.

Interrogé par The Playlist, le scénariste du film, David Wernick, s'est montré plutôt enthousiaste à cette perspective :

"Nous avons fait un long chemin depuis 2009, lorsque nous ne pouvions pas faire décoller le film. Et ce serait fantastique de voir Hugh Jackman ressusciter Wolverine à l'intérieur de la saga Deadpool, Ryan y travaille très dur d'ailleurs pour que cela arrive et, avec de la chance, le public se joindra peut-être à lui pour lancer un appel à Jackman pour qu'il renfile les griffes une nouvelle fois."

Si l'on pense que le public se lancera dans l'aventure sans trop de problèmes, puisque c'est aussi ce qu'il attend, l'autre scénariste, Rhett Reese, se montre par contre moins optimiste quand à la possible rencontre des deux héros :

"Si vous considérez Deadpool 2, X-Force et Deadpool 3, il n'y a pas forcément la place pour un autre cross-over. Je pense que cela crée de réeels problèmes d'agenda et de cohérence entre les univers et que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce serait difficile à aplanir.

Je pense qu'aucun d'entre nous n'a pensé à la réelle possiblité qu'une rencontre Deadpool / Wolverine serait vraiment envisageable, donc nous n'avons rien prévu en ce sens, il n'y a toujours rien de prévu d'ailleurs, mais si jamais cela se produit, cela nécessitera que l'on se penche sérieusement sur l'architecture de la storyline que nous racontons."

Où est le vrai, où est le faux ? Impossible à dire pour le moment. Quoi qu'il en soit, il est un fait que la participation de Wolverine à la franchise Deadpool est plus que jamais prise en considération et qu'apparemment, si jamais cela se produisait, ce ne serait pas un simple caméo pour faire une petite blague et puis basta.