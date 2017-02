Star Wars : La première bande-annonce du Dernier Jedi serait prévue pour le mois d'avril

Comme chaque année, le Super Bowl sera moins le rendez-vous des fans de football américain que celui des cinéphiles puisque, comme chaque année, ce sera l'occasion de découvrir les trailers des films les plus attendus.

Cela dit, un des grands évènements de 2017 devrait malheureusement être aux abonnés absents. En effet, alors que tout le monde pensait que Le Dernier Jedi, le nouveau Star Wars réalisé par Rian Johnson, profiterait de l'occasion pour nous dévoiler ses premières images, il semblerait que cela n'arrivera pas. Si la sortie du film, prévue pour le 15 décembre prochain, est encore loin de nous, on ne serait pas surpris que Disney en commence la promo dans très peu de temps histoire que nous passions 2017 à penser Star Wars, manger Star Wars, dormir Star Wars, bref vivre Star Wars.

Si la date exacte de la divulgation du premier trailer reste encore un mystère, le site Star Wars News Net vient de révéler que, selon ses informations, il faudrait attendre jusqu'en avril prochain pour en découvrir les premières images :

"Nous avons contacté une de nos sources qui a partagé avec nous une nouvelle pour le moins croustillante. A en croire ce qu'elle nous a raconté, le studio est actuellement en train de travailler d'arrache-pied à une vidéo "Behind the Scene" du Dernier Jedi, qui contiendra les premières images que nous verrons du film. Cela signifie qu'il n'y aura aucun teaser de disponible avant l'évènement Star Wars Celebration. De ce fait, toutes les rumeurs disponibles sur le net concernant le premier teaser et la description de ce que l'on y voit sont fausses."

Et ce ne serait pas étonnant d'ailleurs, Star Wars ayant toujours été au coeur des rumeurs les plus folles courant sur Internet. Mais si l'on fait un rapide calcul, voici ce que l'on peut en comprendre. Le Star Wars Celebration se déroulant entre le 13 et le 16 avril prochain, ce serait donc à ce moment là que nous pourrons découvrir la première featurette du film. Quant au trailer à proprement parler, tout indique qu'il pourrait apparaitre en mai prochain, à l'occasion de la sortie des Gardiens de la Galaxie 2. Une information à prendre avec des pincettes évidemment, mais qui tombe relativement sous le sens.