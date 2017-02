Donald Trump essaie encore d'énerver Arnold Schwarzenegger

Il y a quelques heures à peine, Donald Trump agaçait Arnold Schwarzenegger en se moquant des faibles audiences de l’émission The Apprentice, où il l’a remplacé depuis son élection.

D’où un échange musclé entre l’homme le plus puissant du monde libre et le Chêne Autrichien, qui lui a gentiment rappelé qu’il était le président nouvellement élu le moins populaire de l’histoire des Etats-Unis.

Évidemment, Donald Trump ne pouvait en rester là. Avec la faconde qui le caractérise, il a donc fait part à l’univers de son opinion sur Arnold Schwarzenegger et sa gestion de la Californie dont il a été gouverneur de 2004 à 2011. Réélu à son poste et jouissant d’une forte popularité, Gouvernator est d’ordinaire considéré comme un plutôt bon gestionnaire à l’administration populaire, qui aura su mettre d’accord les républicains de son camp et les démocrates sur les avancées écologiques et la transformation de la fiscalité.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!