Michael Bay ne fera plus de Transformers, sauf si les enfants malades lui demandent

Dans l’histoire de la destruction, il y a Attila, et aussi Michael Bay. Alors qu’approche la sortie de son Transformers 5, il annonce qu’il en a peut-être fini avec les robots géants.

Michael Bay n’étant pas toujours fan de la presse, on ne s’étonnera pas qu’il publie la déclaration suivante sur son propre site officiel. Il y revient sur la production de Transformers : The Last Knight, mais annonce aussi qu’il pourrait ne pas s’occuper des prochaines aventures d’Optimus Prime.

« C’est quelque chose de doux-amer pour moi. À chaque Transformer, j’annonce que c’est le dernier pour moi. Puis je vois les 120 millions de fans de par le monde qui regardent ces films, la queue dans les parcs d’attraction, et ces incroyables enfants de Make-a-Wish (association qui s’échine à donner vie aux rêves d’enfants souffrant de graves maladies) qui visitent mes plateaux de tournage, et en quelque sorte ça me ramène toujours à Transformers.

Transformers 5 a été particulièrement fun à filmer. Mais cette fois, c’est probablement la bonne. »

Attendu pour la fin du mois de juin, ce cinquième chapitre sera peut-être le dernier réalisé par Michael Bay. Autant être sincère, on a un peu de mal à croire que le metteur en scène renonce à cette franchise qu’il porte à bout de bras et qui lui permet régulièrement de s’aventurer sur d’autres terrains tels que No Pain No Gain ou 13 Hours.