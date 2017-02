Transformers 5 : The Last Knight se dévoile dans un spot effrayant et impressionnant

Michael Bay ne s'est moqué pas de nous et on peut s'attendre à du très lourd.

On avait eu le droit à un petit teaser de 13 secondes en début d’année, Michael Bay a enfin révélé des images supplémentaires de son nouveau Transformers, The Last Knight, sur les réseaux sociaux. Un spot de 30 secondes extrêmement impressionnant, effrayant et très sombre dans un monde à l’agonie où humains et Transformers s’entre-déchirent.

Un spot qui envoie du très lourd et qui nous met vraiment l’eau à la bouche. Et à vraie dire il faut s’attendre à en voir plus très rapidement. Ce qu’a révélé Michael Bay est la première partie du trailer complet qui sortira dans la nuit de dimanche à lundi pendant le Superbowl. On s’attend donc à voir encore plus d’explosions et plus d’images du combat entre Optimus Prime et Bumblebee.

Porté par Mark Walhberg, Anthony Hopkins et Laura Haddock, le film sortira le 21 juin prochain en France.

Le synospis complet de Transformers : The Last Knight :

« Le Dernier Chevalier met en pièce le coeur du mythe de la franchise Transformers et redéfinit ce que cela implique d'être un héros. Les humains et les Transformers sont en guerre, Optimus Prime est parti. La clé pour sauver notre avenir est enfouie dans notre passé, dans l'histoire secrète des Transformers sur Terre. Sauver notre monde repose sur les épaules d'une alliance peu commune : Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord anglais (Anthony Hopkins) et un professeur d'Oxford (Laura Haddock).

Il arrive un moment dans la vie de chacun où nous sommes appelé pour faire une différence. Dans Transformers : Le Dernier Chevalier, les proies deviennent les héros et les héros deviennent les méchants. Un seul monde survivra : le leur ou le nôtre. »