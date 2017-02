Sharknado : un cinquième film en préparation

Sharknado 5 se déroulera dans cinq pays différents chez la Reine d'Angleterre et au pays des kangourous entre autres.

La saga culte des requins tueurs va revenir pour un cinquième opus. Syfy et The Asylum ont officiellement commandé un nouveau film où on retrouvera une nouvelle fois le duo Ian Ziering et Tara Reid dans leurs rôles respectifs de Fin Shepard et April Wexler. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Anthony C. Ferrante reste aux commandes pour la réalisation.

Le titre du film n’est pas encore connu. On sait, en revanche, que le long-métrage se déroulera dans cinq pays dont le Royaume-Uni et l’Australie. On imagine déjà l'un d'eux bouffer la Reine d'Angleterre ou combattre des kangourous. Il reprendra exactement là où s’est terminé Sharknado : The 4th Awakens :

« Alors que l’Amérique du Nord tombe en ruine, un immense Sharknado menace le reste du monde. Fin Shepard et sa famille vont donc tout faire pour stopper ce désastre avant que la Terre soit détruite. »

Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment par Syfy. Ce qui nous laisse le temps de nous faire une bonne soirée nanar avant l’arrivée de ce nouveau film totalement barré.