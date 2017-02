Batman V Superman : Patrick Tatopoulos dévoile un impressionnant concept art d'une scène cauchemardesque

Patrick Tatopoulos est un des frenchies qui a le mieux réussi à Hollywood, dans le domaine des effets spéciaux. Et il vient de dévoiler un superbe concept art de Batman V Superman.

Peut-être vous rappelez-vous la scène du film de Zack Snyder au cours de laquelle Bruce Wayne (Ben Affleck) est en train de rêver (oui on sait, il y en a plusieurs) et où son regard est attiré par le sang qui s’écoule de la tombe de ses parents. Alors qu’il s’approche, une créature, qui n’est pas sans évoquer Man Bat, mi-homme, mi-chauve souris, jaillit et l’attaque.

Il s’agit d’une séquence très brève, mais elle contient quelques unes des plus belles images du Batman V Superman de Zack Snyder. Et comme Patrick Tatopoulos est sympa, il vient d’en révéler le concept art. Merci Patrick.