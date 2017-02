Ça : le remake dévoile de toutes nouvelles images des coulisses

Ça il est revenu proposera le premier chapitre d’un remake sous la forme de deux films dans un peu moins d’un an. Et en attendant voici une nouvelle série de photos de ses coulisses.

Bien sûr, tout le monde s’est concentré sur le look du terrible clown, Grippe-sou, avatar de Ça et entité cauchemardesque qui traque et dévore les enfants de Derry depuis des décennies. Mais c’est oublier un peu vite que ce qui fit l’incroyable réussite du roman de Stephen King n’est pas tant son (terrifiant) méchant, que ses inoubliables héros. Qu’on les suive aux portes de l’adolescence ou à l’âge adulte, le fameux Club des loseurs est à la fois un instantané de l’Amérique de l’époque mais aussi une inoubliable brochette de personnalités.

Et même si on n’est pas spécialement rassurés par ce nouveau Ça il est revenu, dont on voit mal comment un studio accepterait de financer une adaptation fidèle, tant le dernier acte du roman de King recèle de violence sourde, symbolique, morale et sexuelle, force est d’admettre que le casting des ados s’annonce particulièrement réussi.

En effet, une série de clichés issus directement du tournage vient d’apparaître en ligne et réactive instantanément notre fibre nostalgique. Verdict au mois de septembre 2017.