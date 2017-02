Headshot : la star de The Raid revient dans une bande-annonce ultra-violente

Depuis The Raid, on est un peu en manque de cinéma d’action super vénère. Heureusement, Headshot dévoile sa bande-annonce.

Certes, le film n’est pas réalisé par Gareth Evans, mais par les Mo Brothers (déjà à l’œuvre sur Killers), qui ont appelé pour l’occasion l’acteur principal de The Raid 1 et 2, l’athlétique Iko Uwais. Le comédien nous avait impressionné dans les films d’Evans par l’intensité de ses performances, aussi bien artistiques que physiques et semble ne rien avoir perdu de sa vivacité.







L’intrigue de Headsot est plutôt simple : un jeune homme survit miraculeusement à un tir à la tête à bout portant, il est recueilli par une doctoresse dont il tombe amoureux. Manque de pot, quand la mémoire lui revient, il découvre qu’en fait, il est un gros bourrin super badass, que sa compagne est en danger, et qu’il va devoir écourter la vie de nombre de ses compatriotes.

En gros, l’intrigue de 13, ou de Jason Bourne, mais aspergée de testostérone et amputée d’un paquet de dialogues. Et à en juger par ce que cette bande-annonce contient de bras cassés, de rotules défoncées et d’objets contondants enfoncés dans des parties molles, Headshot est bien parti pour nous offrir notre dose d’ultra-violence pour 2017.