Transformers 5 : The Last Knight dévoile enfin son synopsis

Au fond, on l'aime beaucoup Michael Bay. Déjà parce qu'il a fait The Rock et Armageddon, soit deux des meilleurs films du monde, mais aussi parce qu'il est tellement bourrin qu'il en devient attachant.

Et forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que son dernier Transformers en date, Le Dernier Chevalier, fasse dans la finesse et la poésie. Si depuis le début on n'en croit pas trop nos yeux en voyant se côtoyer Mark Wahlberg, Optimus Prime, le Roi Arthur et des Nazis dans le même film, cela nous parait suffisamment grotesque et surréaliste pour nous intriguer juste ce qu'il faut même si l'on sait d'avance que, comme d'habitude, on sera déçu au final et qu'on se tapera trois heures d'explosions et de placements de produits qui vont nous faire perdre un nombre important de neurones.

Cela dit malgré toutes les pistes lancées par la promo et les teasers, on ne connaissait pas encore exactement l'histoire de cette nouvelle aventure. Et bien, c'est désormais chose faite puisque la production vient donc de dévoiler le synopsis officiel du film et, accrochez-vous à vos slips, ça promet du lourd :

"Le Dernier Chevalier met en pièce le coeur du mythe de la franchise Transformers et redéfinit ce que cela implique d'être un héros. Les humains et les Transformers sont en guerre, Optimus Prime est parti. La clé pour sauver notre avenir est enfouie dans notre passé, dans l'histoire secrète des Transformers sur Terre. Sauver notre monde repose sur les épaules d'une alliance peu commune : Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord anglais (Anthony Hopkins) et un professeur d'Oxford (Laura Haddock).

Il arrive un moment dans la vie de chacun où nous sommes appelé pour faire une différence. Dans Transformers : Le Dernier Chevalier, les proies deviennent les héros et les héros deviennent les méchants. Un seul monde survivra : le leur ou le nôtre."

Ah oui, ça déconne moyen effectivement. Même si on ne peut s'empêcher de penser que ce synopsis ne révèle pas grand chose au fond et surtout pas le procédé des voyages dans le temps qui semble au coeur du film. Et puis aussi, de quoi parle-t-on vraiment ? De Transformers contre les humains ou des Decepticons contre les humains ? Et pourquoi on n'arrête pas de penser à Days of the future past en lisant ce résumé ? Tant de questions.... Tant de questions !

Et les réponses arriveront le 21 juin prochain. Vivement bientôt donc. Ou pas.