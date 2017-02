Signez la pétition pour que Zack Snyder sauve The Batman !

Maintenant que Ben Affleck a abandonné la réalisation de The Batman, DC est face à un gros problème. Qui pourra le remplacer alors que tout le monde semblait s'accorder sur le fait qu'il était l'homme de la situation ? Zack Snyder peut-être ?

Si la plupart du temps on se dit qu'être patron d'un studio comme DC ou Warner doit être un job super cool, il y a clairement des moments où on ne les envie pas, ces gars en costard. Et particulièrement cette semaine après que Ben Affleck ait décidé de ne pas réaliser le prochain Batman. On les imagine bien les patrons, liquides sur leur siège, en train de faire le tour des agences pour trouver l'homme (ou la femme) de la situation alors qu'Affleck semblait faire l'unanimité. Mais bon, on ne va pas les plainde non plus, ils n'avaient qu'à mieux vendre son Live by Night aussi, on n'en serait probablement pas là.

Alors que le poste de réalisateur de Batman est probablement le job le plus prisé d'Hollywood actuellement, et le plus craint aussi, imaginez la pression de dingue sur les épaules du malheureux élu, des fans se mobilisent de leur côté pour trouver une solution. Et, en dépit des grosses critiques qu'il a essuyé sur Batman v Superman, Jennifer Huneycutt pense que ce doit être Zack Snyder et personne d'autre.

L'internaute a en effet lancé une pétition sur le site Change.org pour nous demander de convaincre les studios que la solution est sous leurs yeux depuis le début. Partant du principe que mulitplier les réalisateurs au sein d'un même univers n'est jamais une bonne idée parce que cela porte atteinte à la cohésion de l'ensemble, Huneycutt met aussi en avant le fait que Znyder soit totalement dédié à DC Comics malgré les critiques et que, comme c'est lui qui a établi la ligne artistique du DCU, cet honneur lui revient de droit. Ainsi il serait l'homme de la situation et le garant de l'identité du DCU.

Des arguments pas idiots dans le fond mais qui ne risquent pas de convaincre les nombreux détracteurs du réalisateur qu'il est vraiment leur sauver. Encore que, il faudrait quand même penser à lui demander son avis sur la question aussi, parce qu'on imagine sans problème qu'après avoir terminé Justice League il risque d'être bien lessivé.

Quoi qu'il en soit, si vous aussi vous pensez que c'est lui la solution, rendez vous sur Change.org et signez la pétition qui a déjà récolté pas moins de 2133 signatures en très peu de temps. Après, il y a des choses plus importantes dans la vie certes, surtout en ce moment, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner.