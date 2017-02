Taïka Waïtiti nous promet que Thor : Ragnarok sera différent de Captain America : Civil War

Vous avez remarqué ? A la différence des précédents films, Marvel reste relativement discret concernant Thor : Ragnarok et on ne va pas vraiment s'en plaindre comme ça on aura l'impression d'avoir une surprise en le voyant. Même si évidemment, toute la nuance réside dans le "relativement".

L'époque où Marvel balançait 15 photos sur la première pause-café du premier jour de tournage semble révolue et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre parce que, mine de rien, c'est assez rébarbatif à relayer. Alors qu'on pourrait en profiter pour faire des vrais débats : Hulk est-il plus latté ou mocaccino ? Captain America préfère-t-il le sucre à l'aspartame ? Ce genre de questions de fond. Mais tout ça, c'est derrière, et on retrouve avec plaisir une promotion presque normale avec le très attendu Thor : Ragnarok.

Très attendu, parce que c'est ce taré de Taïka Waititi qui le réalise, parce que le dieu sera épaulé par Hulk et le Doctor Strange, que ça se passera dans l'espace et que qu'on nous promet un buddy-movie à l'ancienne entre action et comédie. Donc, tout ce qu'il faut pour nous plaire. Et tandis qu'on pourrait encore se demander comment Marvel a osé ainsi transgressé ce qui avait été fait pour le personnage jusqu'à présent, on préfère se rallier au site The AV Club, qui est allé interrogé le metteur en scène pour savoir qu'elle avait été son influence réelle sur le projet :

"Je pense que, d'une manière générale, ce que je veux offrir au public et ce que je veux qu'il ressente à l'issue de la projection est un vrai sentiment de plaisir. "

Ce qui tombe plutôt bien puisqu'on ne va pas voir ce genre de film pour s'ennuyer comme un rat mort même si cela a de plus en plus tendance à arriver ces derniers temps. Mais, pour bien faire comprendre sa démarche, le réalisateur tisse un parallèle des plus intéressants avec Civil War, histoire que l'on saisisse à quel point son film sera différent de tout ce qu'on a vu auparavant :

"Parfois je m'arrête et je pense au fait que je fais un film avec Thor, Hulk et le Doctor Strange et Loki et au fait que chaque personnage est étrange et vraiment différent des autres. Dans Civil War, ce sont juste des humains, avec des problèmes d'humain. Dans notre film, ce sont des créatures ou des entités, tout un panel de personnes vraiment bizarres. Ils ont évidemment aussi des problèmes d'humains, mais dans l'espace ou dans d'autres mondes."

On peut donc raisonnablement penser que nous devons nous préparer à un cocktail explosif dans le genre des Gardiens de la Galaxie. Et ça tombe bien puisque c'est, à ce jour, ce que Marvel a fait de meilleur. Verdict le 1er novembre prochain.