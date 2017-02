Les Zords passent enfin à l'attaque dans la nouvelle affiche de Power Rangers

Bien qu'on ne soit toujours pas convaincu à 100 %, il faut reconnaitre que ce Power Rangers nouvelle génération intrigue pas mal et qu'il y a même des chances que ce soit bien sympa. Si, si !

Après, on ne sait pas si c'est à cause de la campagne marketing toute en crescendo et qui a su attiser notre intérêt, ou grâce aux réelles qualités que semble porter le film. On serait tenté de choisir la première option mais comme on n'a pas envie de se fâcher, nous diront donc que c'est probablement un peu des deux.

Il n'empêche, Power Rangers intrigue et il n"y a plus longtemps à attendre puisque le film de Dean Israelite sortira sur nos écrans le 5 avril prochain. Après une nouvelle bande-annonce qui a fait son petit effet, le film dévoile un nouveau gros morceau, les Zords en l'occurrence, les robots indispensables de tout Ranger qui se respecte pour combattre les forces du mal.

Nous les découvrons donc à l'occasion d'une nouvelle affiche bien dynamique comme il faut où nos hérons partent donc à l'assaut accompagnés de leur robots. Alors bien sûr nous les avions déjà aperçus dans le trailer mais cette affiche nous offre au moins l'avantage de les admirer un peu plus en détails et de constater qu'effectivement, ils n'ont plus grand chose à voir avec le design d'origine, que c'est tant mieux même si leur aspect prouve clairement leur nature de jouet à grande échelle. Et ça tombe bien puisque c'est exactement le cas.

N'oubliez donc pas d'aller acheter un Zord pour votre gamin ou votre petit-frère à l'issue de la projection, il vous remerciera probablement. En tout cas, Lionsgate le fera. Vivement le MegaZord...