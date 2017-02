Le rappeur Common veut toujours devenir le prochain Green Lantern

Alors qu'on se demande toujours si DC et Warner sont vraiment bien conscients de ce qu'ils font avec le DCU, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de Batman et Flash, leurs projets attirent toujours autant de monde.

Nous n'allons pas revenir une fois de plus sur les problèmes rencontrés par le DCU ces derniers mois, tout le monde est au courant, tout le monde est énervé, et ça ne servirait pas à grand chose. Et puis surtout, on n'a pas envie de se faire taxer d'anti DC Comics, parce que ce n'est pas vrai. La preuve, nous n'avons même pas encore déposé l'énorme chèque que Marvel nous a envoyé en début de semaine. C'est dire notre intégrité...

Il n'empêche que ce n'est pas la première que ça se passe moyennement bien du côté de la Justice League. On se rappelle en effet qu'il y a quelques années, George Miller avec développé le projet Justice League Mortal, avec un casting des plus intéressants, qui s'était finalement vu annulé en pleine préparation. Parmi les comédiens engagés se trouvait le rappeur Common, qui devait interpréter John Stewart, l'un des Green Lantern les plus populaires. Et puis, il y a eu la bouse avec Ryan Reynolds et l'univers n'était plus disposé à remettre le couvert.

Seulement voilà, avec le DCU, nous savons maintenant qu'un nouveau Green Lantern est dans les tuyaux, qu'il devrait toujours avoir Hal Jordan en héros même s'il devrait normalement nous présenter aussi le Green Lantern Corps. Et donc, fatalement, on se dit que John Stewart pourrait tout à fait être de la partie et que Common pourrait ainsi avoir sa revanche. Encore faut-il qu'il soit d'accord, et c'est justement la question que lui a posé IGN très récemment :

"Je n'en ai pas parlé avec DC. John Stewart est un personnage incroyable. Lorsque j'ai eu l'opportunité de presque l'incarner, j'ai vraiment appris à quel point il faisait partie du Green Lantern Corp et toutes les choses qu'il faisait. J'aimais vraiment ce personnage de leader d'une communauté, il utilise son esprit pour faire tellement de choses que je me sentais connecté à lui. Je n'ai pas parlé avec DC, mais oui, j'adorerai ça. Interpréter John Stewart serait un véritable honneur."

Sauf qu'il y a quand même un petit problème. En effet, Common a récemment fait son entrée dans le DCU puisqu'il incarnait Monster T dans Suicide Squad, ce qui du coup pourrait l'éliminer de la course. Encore, nous ne sommes pas forcément à une incohérence près du moment que le résultat est bon. Et puis surtout, pour le moment aucune participation de John Stewart n'a été annoncé dans Green Lantern Corps et les fans ont déjà pris les devants puisqu'on se rappelle qu'une petite campagne de séduction avait eu lieu sur le net l'année dernière pour que ce soit Tyrese Gibson qui l'incarne.