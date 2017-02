Arnold Schwarzenegger défonce Donald Trump en mode Commando

Donald Trump vient de signer son arrêt de mort. Le nouveau président américain vient en effet de s’en prendre à Arnold Schwarzenegger. Et ça va mal se passer.

Donald Trump a pris la parole lors du National Prayer Breakfast, un évènement d’inspiration catholique auquel assistent membre du Congrès, invités internationaux et capitaines d’industrie. Toujours soucieux d’élever le débat, le président nouvellement élu en a profité pour parler d’Arnold Schwarzenegger, qui l’a remplacé dans l’émission de télé-réalité The Apprentice.

« Les audiences se sont écroulées. C’est un désastre total. Plus jamais le producteur Mark Burnett ne pariera contre Trump et je veux prier pour Arnold et ses audiences, si ça peut aider. »

Sauf que l’homme à la chevelure orangée a oublié que se moquer du Chêne Autrichien, ce n’est pas bien malin, surtout qu’Arnold pourrait lui broyer le crâne avec une seule main. Logiquement, Schwarzenegger est passé en mode Commando et a répondu au Donald sur les réseaux sociaux.

« Hey Donald, j’ai une super idée. Pourquoi on échangerait pas nos jobs ? Tu prends la télé, parce que tu es vraiment un expert en audiences, et je récupère ton travail. Et comme ça les gens pourront à nouveau dormir paisiblement. Hein ? »

Et son porte-parole en a remis une bonne couche, des fois que Trump n’ait pas compris.

« Arnold prie actuellement pour que le président améliore prochainement ses propres audiences, qui sont actuellement les plus basses jamais vues pour un nouveau président, en prenant son travail au sérieux et en travaillant dans la sérénité. »