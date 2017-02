Ghost in the Shell : Scarlett Johansson mutilée dans le trailer du Super Bowl

Qu’il inquiète ou enthousiasme, Ghost in the Shell est encore très mystérieux. Et le trailer du Super Bowl nous permet d’en savoir un peu plus.

À tous ceux qui redoutent que cette adaptation hollywoodienne ne respecte pas l’œuvre originale, la vidéo ci-dessous entend bien montrer que le métrage fait des pieds et des mains pour respecter l’univers foisonnant, déjà exploré sur papier et par quantités d’animes ainsi que deux longs-métrages.







Impossible de dire si le résultat nous satisfera, mais ces nouvelles images sont tout de même méchamment excitantes. Qu’il s’agisse des nouveaux plans du major, de l’intrigant visage de Batou, du look inquiétant de Kuze, ou de l’image saisissante d’une Scarlett Johansson au visage artificiel mutilé, ce Ghost in the Shell ne manque pas d’atouts visuels.

Comme chaque année, le Super Bowl devrait être l'opportunité de découvrir un paquet de teasers et autres trailers des gros blockbusters de 2017, et on ne manquera pas de vous els relayer.