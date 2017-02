Mission : Impossible 6 va tout péter à Paris

Pour la première fois, Mission Impossible va rappeler un de ses réalisateurs et, cerise sur le gâteau, nous emmener à Paris.

Christopher McQuarrie avait fait une très forte impression à l’occasion de Mission : Impossible 5, segment éminemment spectaculaire et maîtrisé, dans lequel Tom Cruise emballait quelques unes de ses cascades les plus impressionnantes. Et comme le duo se reforme à l’occasion de Mission : Impossible 6, on en attend au moins autant.

Rebecca Ferguson sera de retour (et c'est bien)

Pour ne rien gâcher, le Hollywood Reporter vient de dévoiler que Paramount était actuellement en négociations avec la ville de Paris pour y tourner le métrage. Une bien bonne idée, surtout que pour une raison qui nous dépasse, on aime bien voir nos cousins américains faire tout péter dans la capitale en s’emmêlant totalement les pinceaux géorgaphiquement.

Pour voir le fringant Tom sauter sans parachute de la Tour Eiffel et marcher sur les eaux azuréennes de la Seine, il faudra néanmoins attendre l’été 2018.