Han Solo : Donald "Lando" Glover n'a toujours pas le droit de lire le scénario du spin-off

C'est sûr que sans savoir ce qu'il doit dire ou faire, ça va être un peu plus compliqué.

En diffusant une première photo du tournage, Lord Miller et Phil Lord ont lancé officiellement l’aventure Han Solo et ce nouveau spin-off de Star Wars. Décrit comme un western ou film de braquage, il y a quelques mois par Kathleen Kennedy, le scénario reste très mystérieux pour le commun des mortels… et pas seulement.

Apparemment, il reste également très, voire totalement, flou pour Donald Glover. Lors d’une interview accordée au Xposé.ie, l’interprète de Lando Calrissian a avoué qu’il n’avait pas lu le script. Pas par négligence, bien au contraire, l’acteur se prépare très consciensieument, mais bien parce qu’il ne l’a toujours pas reçu.

« C’est comme quand un hibou passe par la fenêtre et vous donne le script, c’est aussi calme et confidentiel que ça. (ndlr : Référence à Harry Potter ou traduction douteuse de notre part, à vous de juger). »

En tout cas, une chose est sûre, la production ne lui a toujours pas donné le scénario pour éviter les fuites et donc les spoilers tant redoutés. Reste à savoir si c’est aussi le cas pour Alden Ehrenreich alias Han Solo. La sortie du film est prévue pour décembre 2018.