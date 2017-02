Wonder Woman nous fait de l'oeil avec une nouvelle image lumineuse

S’il y a bien un film de super-héros qui nous titille la rétine, c’est bien Wonder Woman. Et en voici justement une nouvelle image.

Pas d’infos fondamentales dans le cliché que voici, mais encore une illustration de ce qui fait du projet un blockbuster sinon atypique, du moins un film qui s’annonce légèrement différent de ce que les adaptations de comics nous ont proposé ces dernières années.

Une photo publiée par Gal Gadot (@gal_gadot) le 1 Févr. 2017 à 6h02 PST

On y retrouve donc Gal Gadot, interprète de Wonder Woman, alors qu’elle semble encore sur son île peuplée d’Amazones. Et pour le coup, on se réjouit de découvrir des illustrations lumineuses, éloignées du destruction porn ou de l’iconographie urbaine, voire grisâtre auquel le genre nous a souvent habitués.

Bon et puis avouons que ce costume mi-armure mi bustier est plutôt seyant, et sacrément élégant lui aussi.

Il faudra néanmoins s’armer de patience avant de découvrir Wonder Woman, puisque le film de Patty Jenkins n’est pas attendu sur nos écrans avant le mois de juin.