J.J Abrams va produire un film d'horreur avec des Nazis zombis

Cela fait maintenant 15 ans que les zombis sont revenus en force sur nos écrans et rien ne semble pouvoir les arrêter, même pas Marvel et DC. Et même si on arrive à saturation, quand on entend parler d'un projet comme celui-là, on a qu'une envie : le voir. Nous n'avons vraiment aucune personnalité, c'est terrible.

Si le cinéma fantastique est habituellement une métaphore du monde moderne, la fascination que nous éprouvons à l'égard de la figure du zombi en dit long sur l'état mental plus que fragile de nos sociétés. Que l'on s'y reconnaisse ou qu'on le craigne, le mort-vivant ne laisse pas indifférent et semble bien parti pour rester encore quelques années, surtout vu comment la planète se barre en couilles et à vitesse Grand V.

Tandis que Walking Dead recommence dans une dizaine de jours et qu'on se prépare déjà à bailler devant notre poste de télévision, certains projets sont plus excitants que d'autres. Comme Overlord, par exemple. Produit par Bad Robot, la société de J.J. Abrams, et la Paramount, le film sera la nouvelle réalisation de Julius Avery, déjà responsable de Son of a gun, et devrait cette fois nous transporter en pleine Seconde Guerre Mondiale. Nous y suivrons deux militaires (américains, on pense) au large des côtes Normandes au moment du Débarquement et qui découvrent pour leur plus grand malheur que les Nazis ont conduit des expériences qui ont débouché sur la création de soldats aux capacités surnaturelles et carrément morts-vivants.

Le projet est tiré d'une idée originale de Abrams lui-même et quand même en développement depuis une dizaine d'années. Si pour le moment on ne sait pas quand le film se tournera, ni quand il sortira et encore moins qui fera partie du casting, on se dit qu'entre des zombis et des Nazis, on ne voit pas trop comment il pourrait se planter.

En espérant évidemment que le résultat ne sera pas trop édulcoré par rapport à son concept super accrocheur.