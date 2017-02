Black Panther nous réserve une énorme course-poursuite en Corée du Sud

Le tournage de Black Panther vient à peine de commencer que déjà, l'équipe s'attaque à l'un des gros morceaux du film. Et, apparemment, on va s'en prendre plein la tête.

Black Panther, on ne le connait pas encore trop mais on l'aime déjà. Il faut dire aussi que son apparition dans Civil War était bien marquante et montrait que le personnage avait un charisme de dingue. Alors forcément, quand on sait qu'un film lui est dédié, on ne peut qu'être impatient. Et pourtant, on va devoir attendre un sacré bout de temps, puisque Black Panther vient à peine de commencer son tournage et qu'il n'est pas prévu sur nos écrans avant le 11 juillet 2018. Donc, on ferait bien de se calmer tout de suite quoi.

Sauf que voilà, ce n'est pas vraiment possible quand on nous promet des séquences de dingue comme celle que Ryan Coogler est en train de tourner actuellement. Et en effet, à en croire Variety, le réalisateur nous concocte une petite course-poursuite de malade mental dont on devrait se souvenir pendant un long-moment. Le film ayant posé ses valises en Corée du Sud, la ville portuaire de Busan servira donc de terrain de jeu pour le super-héros, tout comme la plage de Gwangalli, le pont Gwangan et le marché aux poissons de Jagalchi, le temps d'une énorme scène.

Et histoire que tout le monde soit prévenu du bordel que ça va mettre en ville, la société de production locale Mr Romance Film s'est fendu d'un communiqué bien excitant pour qu'on ne soit pas trop surpris par ce qui se passe lorsque l'on décidé d'aller y faire ses courses :

"La scène est une course-poursuite en voiture entre le héros et le méchant du film et elle impliquera environ 150 véhicules et plus de 700 personnes. Il y aura aussi des hélicoptères et des armes (tirant à blanc) et tout cela pourrait occasionner une perturbation du traffic ainsi que beaucoup de bruit."

Tu m'étonnes ! Il faut donc s'attendre à une énorme scène de poursuite comme on n'en voit que rarement au cinéma et qui, dans les mains de Ryan Coogler, a toutes les chances de s'imposer comme l'une des références pour les années à venir. En tout cas, c'est tout ce que l'on espère.