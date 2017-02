Kong : Skull Island se la joue Apocalypse Now dans une superbe nouvelle affiche

C'est donc le 8 mars prochain que débarquera dans nos salles Kong : Skull Island. Et, apparemment, il veut nous plonger dans l'horreur de la guerre. Rien que ça.

Si on pouvait s'en étonner au début, le Kong : Skull Island que prépare Jordan Vogt-Roberts a l'air de bien se porter et semble être un film à part. En tout cas, on pressent depuis le départ que, pour une fois, les studios ne cherchent pas à décliner une formule pré-établie mais préfèrent plutôt aller sur des territoires obscurs, aux portes de la folie.

Si la bande-annonce avait un fort effet à tout le monde, et aux fans du singe en particulier, une référence revenait pourtant sans cesse à notre esprit : Apocalypse Now. On ne savait pas vraiment dire pourquoi d'ailleurs : peut-être dans la manière de filmer la jungle, ou alors était-ce dû à la photographie proche de celle du chef-d'oeuvre de Coppola. Quoi qu'il en soit, ce nouveau King Kong nous rappelait l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma et c'était, de base, une excellente nouvelle.

Et il faut croire que l'équipe du film a décidé d'assumer pleinement cette référence puisqu'à l'occasion de l'annonce de l'exploitation du film en IMax, elle s'est fendue d'une superbe nouvelle affiche, directement inspirée de celle d'Apocalypse Now. Ce qui ne pouvait pas nous faire plus plaisir tant l'original est magnifique. Comme on sait en plus que le film se passera dans les années 70 et que John C. Reilly devrait y incarner un personnage comparable à celui de Dennis Hopper dans le film de Coppola, c'est toute notre impatience qui monte de quelques degrés, du coup.

On se plait même à imaginer que le film nous entraine aux confins de l'esprit humain, où réalité et fiction se confondent, où les hommes se prennent pour des dieux et tout ça sur fond de musique des Doors. Sûr que ça ferait un très grand film. Allez, plus qu'un mois à attendre pour le savoir.