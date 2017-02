Encore plus de nouvelles images des Gardiens de la Galaxie 2

C'est marrant des fois, l'ironie de la vie. Le film le moins Marvel sur le papier est probablement celui que les fans attendent le plus. Non parce que, au fond, on s'en fiche pas mal du prochain Avengers, nous ce qu'on veut, c'est un nouveau Gardiens de la Galaxie.

Parce qu'il faut bien prendre conscience de l'exploit qu'a réalisé James Gunn avec le premier film. Prendre une licence totalement inconnue du grand public et pas franchement glamour au premier abord et la transformer en summum du cool au moment même où Star Wars commençait à revenir à notre bon souvenir pour, en plus, nous offrir une des BO les plus funky jamais entendue depuis de nombreuses années. Il fallait au moins être un ancien réalisateur de la firme Troma pour faire ça.

Alors, forcément, quand la suite approche à grands pas, l'attente n'a jamais été aussi douloureux. Car oui, c'est bien le 26 avril prochain que Les Gardiens de la Galaxie 2 écrasera toute forme de concurrence dans nos salles et, oui, il faut s'y préparer un minimum. Après une bande-annonce ravageuse qui a fait son petit effet il y a quelques semaines, James Gunn a donc décidé de nous offrir un nouveau petit cadeau en permettant au site USA Today de publier quelques nouvelles images du film. Si, bien entendu, ce que l'on attend le plus n'y apparait pas (genre, Ego, au hasard), cela a au moins le mérite de nous mettre dans l'ambiance.

Majoritairement tirées de la bande-annonce, ces images nous prouvent encore une fois à quel point l'univers des Gardiens a été travaillé et s'annonce foisonnant, promettant à nouveau son lot d'images iconiques qui n'ont pas d'autre but que de s'installer en référence pour les films à venir. Alors, certes, c'est un peu maigre, mais il faut savoir se contenter de ce que l'on a et profiter de cet agréable appéritif avant que la promotion du film ne commence réellement. Et elle risque d'être ultra-violente.