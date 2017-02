Liam Neeson va encore buter des mafieux dans son prochain film

Liam "badass" Neeson reviendra en mode bourrin pour venger son fils dans le remake d'un film norvégien.

Après avoir brisé des jambes, cassé des crânes et dégommé des rotules pour sauver sa fille dans la saga Taken, Liam Neeson compte reprendre du service pour venger, cette fois, la mort de son fils. L’acteur américain va, en effet, jouer prochainement dans Hard Powder. Il interprètera Nels, un conducteur de chasse-neige intègre, honoré du prix du Citoyen de l’année par sa petite ville du Colorado. Sa vie est renversée lorsque son fils est assassiné par un puissant baron de la drogue.

Et le synopsis officiel envoie du très lourd niveau bourrinage :

« Animé par une volonté inébranlable de vengeance et armé jusqu’aux dents, ce héros improbable va tout faire pour démanteler ce cartel avec une violence extrême. Il ne s’arrêtera pas avant d’avoir atteint le sommet de la chaîne alimentaire. »

Dans les détails que donne Variety, on apprend que Nels fera face à un patron de la mafia amérindien et au Viking, un gangster méticuleux, qui porte du Tom Ford, est végétalien, conduit un Tesla et tue des gens. Oui, oui toujours plus dans le grand n’importe quoi.

Adapté du film norvégien Refroidis, Hard Powder rentrera en production dès le mois de mars 2017. Il sera réalisé par Hans Petter Molland qui n’est autre que le réalisateur de… Refroidis. Le cinéaste va donc diriger le propre remake, on peut se permettre le mot même s'il y a quelques différences, américain de son film. Et sans se mentir, ce n'est pas si inintéressant que ça, quand on connait les qualités du film original.

En attendant de découvrir Liam Neeson dans une nouvelle séance de « je tue tout le monde sans pitié », il sera à l’affiche de l’excellent Silence de Martin Scorsese, le 8 février prochain.