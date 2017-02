Leonardo DiCaprio s'attaque à la Mafia Italienne dans The Black Hand

Maintenant que Leonardo DiCaprio a enfin eu son Oscar pour The Revenant, on se demande ce qu'il va faire de la suite de sa carrière. Apparemment il ne perd pas son temps, puisqu'il va bientôt défier la mafia italienne. Carrément. L'a pas peur le gars...

On pourrait tisser des parallèles entre réalité et fiction et rappeler que, question comportement mafieux, DiCaprio n'est pas un nouveau-né puisque son implication dans un grand détournement de fonds d'argent malaisien n'a toujours pas été officiellement démentie. Mais ce n'est pas notre genre. Nous, on aime le cinéma, alors on se contente de parler de films. Et rien que de films.

Le site Deadline nous apprend donc que le comédien devrait être prochainement à l'affiche de The Black Hand, l'adaptation d'un roman de Stephan Talty, sous couvert de le Paramount pour un sujet assez épineux et néanmoins passionnant. En effet, ce livre raconte l'histoire vraie de Joe Petrosino, un policier du NYPD qui, au début du 20ème Siècle, s'était mis en tête de démenteler un gang de malfrats italiens, ancêtre de la Mafia, qui semait la terreur dans la ville en kidnappant des personnes pour obtenir de juteuses rançons.

Aidé de la communauté italienne qui ne voulait pas du gang, Petrosino a ainsi démantelé quelques réseaux, arrêté une douzaine de personnes, avant de se faire flinguer à Palerme, un beau jour de mars 1909.

Leonardo DiCaprio interprèterait évidemment le bras Petrosino dans un film dont on ne connait pas encore le réalisateur et qui cherche encore un scénariste pour complier le roman dans un récit de deux heures. C'est dire qu'on a encore le temps avant de le voir débarquer. Et nous sommes très fiers de nous, puisqu'on n'a même pas reparlé de cette sordide histoire d'argent malaisien pour conclure l'article. Et ça, c'est cool.