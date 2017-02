John Wick aura-t-il droit à sa série télé ?

John Wick, c'était super cool et ça nous a enfin permis de retrouver un Keanu Reeves au top de sa forme. Mais alors que la suite arrive bientôt, Lionsgate révèle qu'il a d'autres plans le concernant.

Entre les Jack Reacher, Equalizer et autres John WIck, le cinéma d'action assume enfin son côté hard-boiled et il faut croire que ça plait puisque nous sommes loin d'avoir encore tout vu. En effet, tout laisse penser que le retour de Keanu Reeves le 22 février prochain sera gagnant et la société de distribution du film, Lionsgate, travaille déjà à la suite de cet univers sans perdre une seule seconde.

Evidemment, on peut penser qu'il y aura un troisième film mis en route très prochainement si le Chapitre 2 répond à leurs attentes. Mais pas que, puisque l'on vient d'apprendre de la bouche du réalisateur Chad Stahelski, interviewé par Slashfilm, qu'il se discutait actuellement la possibilité de créer une série télé dérivée de John Wick qui pourrait s'intéresser aux origines du personnage :

"Avec le second film, nous n'avons pas fait de prequel. Nous voulions mais cela ne nous paraissait pas en phase avec ce que nous faisions. Nous avons presque un prequel entièrement écrit, mais nous le gardons de côté pour d'autres aspects de la franchise.

Lionsgate est très intéressé par la perspective d'une série télé John Wick, et cela nous parle beaucoup, de donner ces idées à ce support, parce que je pense qu'à la télévision on peut vraiment développer l'histoire, bien mieux que dans un film de deux heures.

Nous aimerions boucler l'histoire que nous racontons actuellement et peut-être garder tout ce qui est de l'ordre du prequel pour cette série."

Et ce pourrait être effectivement une très bonne idée. Surprenante dans la mesure où nous ne pensions pas à la base que cette série B connaitrait une si grande évolution, mais cela fait bien plaisir de voir que les studios pensent à autre chose que les super-héros. Ne reste plus maintenant qu'à croiser les doigts pour que John Wick 2 soit une réussite et un bon succès en salles.