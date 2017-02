Nicole Kidman pourrait devenir la maman d'Aquaman

Ce qui est bien avec les films de super-héros actuels, c'est que ça cartonne tellement que tout le monde veut en croquer. Et on se retrouve donc avec des castings improbables, genre Robert Redford dans Captain America. Et c'est assez cool en fait.

Parce qu'il faut bien comprendre que les films de super-héros proposent un double avantage : déjà on se prend un gros chèque au passage, ce qui fait toujours plaisir on ne va pas se mentir, mais surtout cela nous permet de toucher un jeune public qui n'a absolument aucune idée de qui on peut être et quel a été notre carrière. Nous serions presque tentés de dire que parfois, ces films peuvent servir de lien générationnel mais on ne va pas aller jusque là, faut pas pousser.

Il n'empêche que tout le monde (à quelques exceptions près évidemment) veut avoir son rôle, petit ou grand, dans l'un des futurs cartons de l'année. Nous ne sommes donc pas si surpris que ça quand le Hollywood Reporter nous apprend que Nicole Kidman serait actuellement en pleines négociations avec DC et la Warner pour incarner un personnage du futur Aquaman de James Wan. Elle serait donc en lice pour devenir Atlanna, la mère d'Aquaman.

Dans le comics, Atlanna est la reine du royaume d'Atlantis. Elle tombe un jour amoureuse d'un gardien de phare et comme le type s'ennuie un peu dans sa tour, ils font la Chose, donnant ainsi naissance à un bébé qui pourrait être le lien entre leurs deux mondes. Sacrée responsabilité... Evidemment, rien n'est encore sûr, il faut attendre confirmation pour s'enjouailler de cette nouvelle, mais comme le tournage débutera en avril, on ne devrait pas attendre bien longtemps avant de savoir si c'est elle ou pas qui interprétera la mère du héros.

Dans le même registre, Black Manta aurait apparemment trouvé son interprète. Il s'agirait en effet de Yahya Abdul-Mateen II, qui jouait Cadillac dans la série The Get Down. Il rejoindrait donc Patrick Wilson dans le camp des méchants, puisque ce dernier sera l'Ocean Master. On pourra d'ailleurs encore une fois admirer l'originalité et la prise de risque de DC qui, à l'instar de Marvel a choisi un acteur de couleur pour un personnage qui s'appelle Black Quelquechose.