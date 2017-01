Jurassic Park : on a retrouvé le story board d'une spectaculaire fin alternative

Bien des spectateurs connaissent Jurassic Park par cœur, mais jusqu’à aujourd’hui, ils n’avaient pas connaissance d’une séquence inédite.

Le climax du film de Steven Spielberg est entré dans toutes les mémoires grâce au plan iconiques du T-Rex, rugissant dans l’enceinte du hall du parc d’attraction en ruine, après avoir boulotté deux féroces Raptors. Cette image emblématique a bien failli ne jamais esiter, ou alors dans une forme très différente.

En effet, les petits gars de Jurassic Time prétendent avoir mis la main sur de très rares exemplaires du premier story board du légendaire Phil Tippet, grand maître des effets spéciaux. On y découvre le personnage de Sam Neill accompagné de Lex et Tim, s’échappant du hall à travers la jungle pour rejoindre l’hélicoptère qui doit les emmener hors de l’île. S’en suit une brève confrontation entre le T-Rex et l’hélico.

Cette fin alternative est relativement crédible, puisqu’on avait déjà découvert le story board d’une confrontation différente avec les Raptors, dans laquelle le super prédateur n’intervenait pas. On suppose donc que cet affrontement avec le T-Rex intervenait juste après.