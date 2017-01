Cannes 2017 : Pedro Almódovar sera le président du jury et succède à George Miller

Il devient le premier espagnol à assumer le rôle de président du jury au Festival de Cannes.

Il y a quelques semaines, à l’occasion de la réélection pour trois ans de Pierre Lescure en tant que président du Festival de Cannes, Thierry Frémaux avait précisé que le président du jury de la 70e édition serait bientôt dévoilé.

C’est maintenant chose faite. Le réalisateur Pedro Almodovar aura donc l’honneur de présider le jury du festival de Cannes 2017. Il devient le premier Espagnol à la tête de la compétition et succède ainsi à l’australien George Miller. Il avait en revanche déjà fait partie du jury en 1992 sous la présidence de Gérard Depardieu qui avait palmé Les Meilleures Intentions de Billie August.





Habitué de la Croisette, le cinéaste a été sélectionné en compétition pour la Palme d’Or à cinq reprises : Tout sur ma mère, Volver, Etreintes brisés, La Piel que habito et Julieta l’année dernière. S’il n’a jamais reçu la récompense suprême, il a reçu le prix de la mise en scène en 1999 pour Tout sur ma mère et le prix du meilleur scénario pour Volver en 2006.



Le 70e Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai prochain. Et entre les films de Todd Haynes, David Robert Michell, Yorgos Lanthimos ou Michael Haneke, on se dit que la compétition peut nous réserver encore une grande année de cinéma.