Jeepers Creepers 3 est bien vivant et serait la suite directe du premier film

A tous les étudiants en Terminale L qui nous lisent et qui auront peut-être comme sujet de Philo la question de savoir si l'art imite la vie ou bien si c'est l'inverse, on leur conseille fortement de prendre comme exemple Jeepers Creepers, c'est plus qu'éloquent.

Parce que Victor Salva et son passé. On ne va pas s'étendre davantage sur cette affaire sordide mais il est toujours utile de la rappeler dans les grandes lignes pour recontextualiser le film et surtout son personnage, qui est une métaphore du drame. Victor Salva, il y a fort longtemps, a été accusé et condamné d'attouchements sexuels sur mineurs, suite malheureusement logique des attouchements dont il fut lui-même victime dans son enfance. Il a purgé sa peine et a pu faire plusieurs films. Le Creeper étant plus ou moins l'histoire de sa vie sur le mode de la fable macabre. Le prolème c'est que lorsqu'il a commencé à vouloir faire Jeepers Creepers 3 après de nombreuses années de galère, son passé lui est violemment revenu dans la tronche au point de presque annuler le film. Après une bataille qu'on imagine sans peine terrible, la production a décidé de changer de lieu de tournage et de maintenir le film envers et contre tout. Et il semblerait qu'il soit bien parti pour se lancer dès le mois prochain.

Maintenant que ceci est dit, passons au film lui-même. Alors qu'on ne sait toujours pas ce qu'il va raconter (bon, à part le retour du Creeper), une rumeur persistante circulait sur le fait qu'il sonnerait en réalité le retour de Trish, l'héroïne du premier film, rumeur confirmée depuis par la participation au film de la comédienne de l'époque, Gina Phillips, même si rien de réellement officiel n'avait été statué. Jusqu'à aujourd'hui où le site de casting MEW propose un synopsis inédit du film qui met en avant la connection avec le premier :

"Trish Jenner est maintenant la mère d'un adolescent, Darry, nommé d'après le frère qu'elle a perdu 23 ans plus tôt. Elle fait un cauchemar récurrent dans lequel son fils connait le même destin que son frère, tué par le Creeper. Déterminée à empêcher que cela se produise, Trish, qui est maintenant une femme riche et puissante, se lance dans une ultime quête Jack Taggart Sr et Jr pour mettre un terme au règne du Creeper une bonne fois pour toutes. Mais le Creeper se défend plus que jamais à mesure que ses adversaires se rapprochent de lui et du secret de ses origines."

On le voit, Jeepers Creepers 3 ne fait pas qu'être la suite du premier film mais aussi du second puisque les personnages de Jack Taggart Sr et Jr étaient les héros du second volet. Ce qui fait qu'on se demande si du coup la fin de Jeepers Creepers 2 aura encore un sens, vu qu'elle montrait Taggart Sr, 33 ans plus tard qui avait emprisonné le Creeper et attendait son réveil pour le buter.

En tout cas, c'est une excellente nouvelle et en dépit des débats autour de la légitimité du réalisateur a encore travailler dans ce milieu malgré son passé, nous nous réjouissons du retour du Creeper, parce que Jeepers Creepers, c'est trop bien. Et c'est le plus important.