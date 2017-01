Han Solo : première photo du tournage du spin-off de Star Wars

Quelques semaines après la sortie et le succès de Rogue One, Disney continue sa production industrielle et dévoile la première image du tournage du film Han Solo.

C’est un sacré défi que devront relever Phil Lord et Chris Miller, Harrison Ford ayant créé un rôle iconique en diable, qu’il sera très dur de transformer et/ou modifier à l’occasion d’un prequel. Quoi qu’il en soit, les deux metteurs en scènes ont attaqué le tournage de ce projet sacrément ambitieux.

Et pour preuve, ils nous transmettent aujourd’hui une image pour le moins symbolique, puisqu’il s’agit du tour premier clap du film, dont la fabrication vient tout juste de s’entamer avec ce premier coup de manivelle. Han Solo Ze Mouvie est attendu sur les écrans le 25 mai 2018 et accueillera tout en haut de son affiche Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson et Emilia Clarke.