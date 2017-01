Eleven de Stranger Things va affronter Godzilla dans King of Monsters

Enorme succès signé Netflix, Stranger Things a révélé au monde Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven. Et pour son premier rôle au cinéma, la toute jeune actrice va se taper avec le Roi des Monstres.

En effet, c’est face à Godzilla qu’elle se retrouvera dans… Godzilla 2 : King of Monsters. Un choix plutôt intéressant, même si on ignore tout du rôle que jouera la comédienne, qui peut se targuer d’avoir rassemblés quelques centaines de milliers de fans dès son premier rôle à succès. Gageons que son embauche attirera l’œil de ces derniers, qui verront d’un œil enthousiaste la rencontre entre Eleven et la plus grosse bébête radioactive de tous les temps.

Il faudra néanmoins s’armer de patience, puisque Godzilla 2 n’est pas attendu sur les écrans avant 2019, sous la direction du réalisateur de Krampus. En effet, il faudra d’abord en passer Kong : Skull Island, qui aura pour mission d’établir l’appartenance lézard géant et de King Kong à un univers commun, avant ce Godzilla 2, puis un choc des titans programmé pour 2020.