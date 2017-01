James Cameron fait un début de mea culpa au sujet de Terminator : Genisys

James Cameron vient de révéler qu’il comptait produire un nouveau Terminator avec le réalisateur Tim Miller (Deadpool) aux commandes.

Or, après le catastrophique Terminator Genisys, survendu par James Cameron lui-même, beaucoup de fans n’accueillent pas avec énormément de bienveillance cette nouvelle. Signe qu’il en est peut-être conscient, le réalisateur a amorcé ce qui ressemble à un modeste début de mea culpa.

Quand un journaliste du Daily Beast lui demande si les studios et les exigences commerciales n’ont pas fini par « pirater » la saga, l’artiste fait part de son désaccord, mais reconnaît l’air de rien que la série s’est peut-être perdue en cours de route.

Arnodl Schwarzenegger is on fire

« Elle n’a pas été piratée. Elle a tâtonné tout du long, afin de se trouver une voie propre. Dans une certaine mesure elle a peut-être perdu sa pertinence, vous voyez ? Peut-être que les ingrédients qui en faisaient la saveur à l’époque la rendent ringarde aujourd’hui.

Il est facile de se rappeler avec amour de ce qui lancé une franchise. Il est difficile de maintenir la vigueur d’une franchise et sa pertinence. Je ne suis plus aux manettes depuis Terminator 2 et c’était en 1991. Ça fait quoi ? 26 ans ? Mais bon, je pense qu’on peut réussir un grand Terminator aujourd’hui, ça fait sens. »

En tout cas, on ne pourra pas reprocher au metteur en scène de ne pas avoir de la suite dans les idées.

Jason Clarke, ou la trahison ultime du personnage de John Connor

« Nous vivons à l’heure du numérique et au bout du compte, Terminator, si vous y réfléchissez un instant, traite de notre rapport à la technologie et comment cette technologie peut nous affecter, c’est ce qu’on voit dans les films, via une forme d’apparence humaine qui sert de catharsis. Mais dans les deux films que j’ai réalisé, on traite de comment nous nous déshumanisons. À une époque où les gens sont inspirés par leur univers social virtuel, je veux dire, regardez autour de vous.

Voilà ce que je dis toujours : Terminator traitait de la guerre entre humains et machines, observez n’importe quel restaurant ou zone de transit d’u aéroport et dites-moi que les machines n’ont pas conquis chaque être humain que vous voyez réduit en esclavage par son smartphone. »

Terminator : Opportunys