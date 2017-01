Rian Johnson dévoile ses références pour Star Wars : Le Dernier Jedi

En tant que rédacteur de news pour un site de cinéma, on peut faire de gros bisous à Disney et Lucasfilm, parce qu'avec Star Wars, c'est un flot ininterrompu d'articles en prévision. Avec parfois même des trucs intéressants dedans. Comme aujourd'hui par exemple.

"Wow, c'est qui le dernier jedi du titre ?" "Y va mourir Luke ?" "Hay ça prend pas un s si c'est au pluriel ?" Toutes ces questions, aussi ridicules soient-elles, vous vous les êtes sûrement posées, et nous aussi d'ailleurs, au moment où Lucasfilm a dévoilé le titre officiel du nouveau Star Wars : Le Dernier Jedi. Et il faut s'attendre à énormément d'hypothèses et de théories d'ici à la sortie du film le 15 décembre prochain, tout ça pour se rendre compte qu'au final on s'était tous plantés, comme d'habitude.

Cela dit, si la production va probablement jouer avec nos nerfs durant cette période, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne vont dire que des conneries. En effet, il y a peut-être quelques vraies pistes à identifier et à suivre pour savoir ce qui va se passer. Comme par exemple la dernière interview du réalisateur du film Rian Johnson, accordée à Empire où il a dévoilé quels films l'avaient inspirés pour écrire le scénario de cet Episode VII :

"Un homme de fer d'Henry King a été une des pierres fondatrices, pour les sensations et le look des combats aériens, tout autant que la dynamique entre les pilotes. Trois Samourais hors-la-loi d'Hideo Gosha, pour les sensations des combats d'épée et l'ambiance générale de l'aventure. Et La main au collet d'Alfred Hitchcock a été un très bon film à revoir pour la dimension romantique de l'histoire et sa grandeur."

Donc, si on suit bien ses propos, Le Dernier Jedi devrait donc nous entrainer en plein 1942 quand le moral des troupes de la 918 est au plus bas. En parallèle, on devrait suivre un Rônin qui arrive dans un village affamé par son Seigneur et qui décide de rejoindre la cause des paysans rebelles alors que sur la Côte d'Azur, au même moment, un cambrioleur retraité voit ses méthodes copiées par une crapure qui le désigne comme suspect n°1.

Ouais, ne cherchez pas plus, on a trouvé de quoi ça parle. Par contre, on ne voit pas trop le rapport avec le titre Le Dernier Jedi. Mais c'est sûrement encore un titre de travail. C'est même sûr...