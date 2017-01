Le scénariste de James Bond avoue qu'il est très difficile d'écrire un nouvel épisode dans le monde actuel

Ce n'est pas mentir que de dire que le monde a commencé à prendre un virage bien chelou l'an passé et que ce dernier est loin d'être terminé apparemment quand on voit les nouvelles qui tombent chaque jour. Tellement chelou d'ailleurs que même 007 est perdu.

Cela fait bien longtemps que nous n'avons plus parlé de James Bond et cela nous manquait quand même un petit peu. Après la sortie légèrement compliquée de Spectre, ce fut un torrent de rumeurs qui nous tombait dessus sans crier gare. Daniel Craig allait-il rompre son contrat ou rempiler une dernière fois ? Idris Elba allait-il le remplacer ou non ? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, il faut d'abord se poser la plus importante : Un nouveau James Bond est-il déjà prêt ou en cours d'écriture ?

Et la réponse n'est pas si évidente que cela si l'on en croit Neal Purvis, l'un des scénaristes actuels de la franchise, qui vient d'annoncer au micro du Telegraph que c'était un peu compliqué de lui écrire une nouvelle aventure alors que c'est un peu le bordel intégral sur la planète :

"Le fait est que je ne saurai même pas comment m'y prendre pour écrire un nouveau James Bond actuellement. A chaque fois, vous devez parler de la place de Bond dans notre monde, et donc de la place de la Grande-Bretagne. Mais les choses bougent tellement vite en ce moment que ça devient compliqué. Avec des gens comme Donald Trump, les méchants de James Bond sont devenus réels. Alors quand ils en feront un nouveau, ce sera intéressant de voir comment ils vont composer avec l'idée que le monde est devenu une fiction."

Et c'est vrai qu'entre Trump, Putin, Bachar et le Brexit, cela commence à faire beaucoup de choses à prendre en compte, sans parler de ce que nous ne connaissons pas encore et qui arrivera sûrement dans les prochains mois. Mais Purvis en a également profité pour revenir sur Spectre et révéler qu'à l'instar d'autres blockbusters actuels, le tournage avait été principalement une lutte contre les studios, à la limite de l'ingérence.

"Nous étions déjà en pré-production du film et ils voulaient tout voir. Et parfois, ils ne savaient pas se décider sur ce qu'ils voulaient avant de le voir écrit. Donc, on écrivait scène sur scène sur scène. On écrivait tellement... Mais la façon dont tout cela s'emboitait à la fin relevait de la décision de Sam Mendes."

Et de nous dire que, peut-être, avant de savoir de quoi va parler le prochain film il serait probablement plus judicieux de faire un petit stage de team-building, histoire de ne pas se marcher sur les pattes lorsque l'on partira au charbon.