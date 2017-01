Doctor Strange 2, ce n'est apparemment pas pour tout de suite

Il faut croire que Marvel a trouvé une formule imparable et qui marche à chaque fois. Prendre une bande de héros outsiders et inconnus du grand public pour en faire les Gardiens de la Galaxie et utiliser le versant le plus compliqué à adapter pour en faire Doctor Strange semble avoir été d'une facilité déconcertante pour eux.

Sauf que maintenant, fatalement, on veut en voir plus. C'est malin. Si les nouvelles aventures de Star-Lord sortiront dans quelques mois sur nos écrans, c'est déjà plus incertain concernant ce bon vieux Stephen Strange. Sa participation à Thor : Ragnarok et Avengers : Infinity War nous est déjà acquise, donc nous ne passerons pas longtemps sans le voir, mais dès qu'il est question de sa nouvelle aventure solo, la réponse est toujours un point d'interrogation.

S'il semble évident que Marvel lancera la production de Doctor Strange 2 à un moment ou un autre, probablement toujours avec Scott Derrickson à la réalisation, le metteur en scène vient justement de préciser au micro d'Entertainment Weekly qu'il valait mieux s'armer de patience, parce que ça n'arrivera pas tout de suite :

"Je n'ai aucune idée du moment où cela pourrait arriver. J'ai été en quelque sorte hors du truc car j'avais vraiment besoin de faire une pause après tout ça. Je recommence à lire des pilotes de séries TV, j'adore ce format et j'ai eu quelques propositions particulièrement intéressantes pour de très bons projets. Je tournerai un pilote avant Doctor Strange 2, si jamais le film se fait."

Quand on se rappelle les scores faramineux du premier film au box-office, on ne doute pas une seconde que Marvel retente le jackpot même si, comme le dit Derrickson, tout est une question de temps et d'organisation.

"Je ne pense pas qu'actuellement Marvel appelle qui que ce soit pour de nouveaux projets. Ils font beaucoup trop de films en même temps pour se le permettre en ce moment. Considérant la manière dont ils sont intimement impliqués dans leurs films, du développement au tournage en passant par la post-production, leurs mains sont plus que pleines actuellement."

Et ce n'est peut-être pas plus mal de prendre un peu son temps. D'une part parce que l'agenda des sorties est particulièrement surchargé et qu'en rajouter encore plus menacerait peut-être le public d'arriver à saturation, ce qui serait la pire des choses qui puisse se produire.