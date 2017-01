Cela fait 4 ans que Jason Momoa savait qu'il incarnerait Aquaman et qu'il n'avait pas le droit d'en parler

L'univers du DCU commence enfin à se dessiner même s'il reste encore de sacrées zones d'ombres. Mais il ne faut pas croire, cela fait très longtemps que DC et Warner planchent sur le sujet. Des années même.

Alors que Justice League arrivera sur nos écrans à la fin de l'année, que Wonder Woman sortira enfin le 7 juin prochain, que Ben Affleck a finalement officialisé son poste de réalisateur sur The Batman, la contre-offensive de DC Comics prend enfin forme. Même si on ne sait toujours pas qui incarnerna le prochain Green Lantern et que The Flash est dans un sacré pétrin. Mais, étrangement, on ne parle pas trop du Aquaman de James Wan, peut-être parce qu'il n'y en a encore pas grand chose à dire vu que le tournage débutera bientôt et que tout semble aller pour le mieux de son côté.

Pourtant, Jason Momoa vient de faire une révélation des plus intéressantes concernant son arrivée dans l'univers DC. Alors que sa participation avait été officiellement annoncée au milieu de l'année 2014, le comédien vient d'avouer au micro de l'émission Jimmy Kimmel Live qu'en réalité, l'affaire avait été conclue bien avant, en 2013, et qu'il avait été tenu au secret pendant tout ce temps, ce qui ne l'arrangeait pas vraiment puisque, apparemment, il n'est pas homme à savoir tenir un secret.

Et cela nous apporte un éclairage des plus intéressants sur un autre film de super-héros, Les Gardiens de la Galaxie. En effet, en février 2013, Momoa avait passé un essai avec Chris Pratt dans le but d'incarner le costaud Drax. Marvel voulait le comédien dans le film mais ce dernier avait laissé tombé cette proposition pourtant alléchante. Cela s'expliquerait par le fait qu'à cette époque déjà il savait peut-être qu'il avait obtenu le rôle d'Aquaman et qu'il en attendait juste la confirmation de la Warner et de DC. FInalement, Marvel s'était ravattu sur Dave Bautista pour incarner le personnage et tout le monde connait la suite de l'histoire.

Une information pas forcément capitale dans le fond, certes, mais qui nous permet de découvrir un peu plus l'autre côté du rideau, comment se crée une franchise, quelles sont les personnes impliquées et ce que cela aurait pu changer. Et c'est toujours sympa à savoir, ne serait-ce que pour comprendre un peu mieux ce qu'est réellement le cinéma.