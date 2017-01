Deathstroke pourrait finalement ne pas apparaitre dans Justice League

Alors que le tournage de Justice League est enfin terminé, de nouveaux éléments surgissent au compte-gouttes pour entretenir le mystère. Et si on nous baladait depuis le début ?

En septembre dernier, The Batman que préparait Ben Affleck en même temps qu'il faisait sa princesse (un jour je fais le film, un jour je sais pas) azccueillait dans ses rangs le comédien Joe Manganiello, et pas dans n'importe quel rôle puisqu'il allait incarner le mercenaire Deathstroke, le principal antagoniste du film. Mais Deathstroke avait déjà fait parler de lui avant que la nouvelle ne soit rendue officielle puisque une vidéo avait fuité sur internet le mois précédent, en août.

Cette dernière, publiée sur Twitter, montrait le mercenaire à bord du Silver Fox, la base aérienne des héros dans le Justice League de Zack Snyder. Il n'en fallu pas plus pour que certains fans concluent que Deathstroke serait également dans Justice League et qu'on venait de voir un extrait du film. Bref des pistes qui partaient dans deux directions et qui, si elles n'étaient pas incompatibles, semaient quand même le doute sur la présence et l'importance réelles du personnage dans les films.

Joe Manganiello vient lui-même d'apporter la réponse il y a peu de temps sur Twitter, en réagissant à une photo de lui en armure de Deathstroke, présentant ainsi le concept officiel du costume :

"Merci à @jeran_art pour cette magnifique photo de moi tirée du test de l'armure. #Deathstroke."

Ainsi donc, la fameuse vidéo de l'été dernier, dont est apparemment tiré le cliché (un brin trafiquoté et détouré pour mettre un nouveau fond, certes), ne serait finalement pas un extrait de Justice League mais seulement un test vidéo pour savoir comment rendait l'armure à l'image. Et c'est la rumeur toute entière qui s'effondre d'un coup, puisque, avec cette nouvelle donnée, rien ne prouve que Deathstroke soit bien dans Justice League. Rien ne l'infirme non plus, nous direz-vous, et vous aurez raison. Oui donc, bon, en fait, ça ne change pas grand chose. Il faudra simplement patienter jusqu'au 15 novembre prochain pour en avoir le coeur net...