James Cameron se demande s'il faut encore faire des films Alien

Tandis que la nouvelle d'un nouveau Terminator produit par James Cameron lui-même nous est tombée dessus la semaine dernière, le réalisateur vient encore une fois de faire parler de lui concernant une autre grande franchise à laquelle il a participé, Alien.

Mais cette fois, ce n'est pas pour les mêmes raisons. En effet, en pleine préparation de sa grosse saga Avatar, dont il va tourner tous les films à la suite, James Cameron garde forcément un oeil sur la concurrence et sur Alien en particulier, saga à laquelle il a lui-même contribué en réalisant le culte et classique Aliens, le retour. Cela dit, Cameron vient d'avouer qu'il n'était pas vraiment un fan de ce qui avait été fait après lui dans cet univers, ainsi qu'il l'a expliqué au micro de Vulture il y a très peu de temps :

"La franchise est un peu partie dans toutes les directions. Ridley Scott a fait le premier film, il a inspiré une génération entière de réalisateurs et de fans de science-fiction et il y a énormément d'oeuvres qui s'en sont inspirées et en ont dérivées, mon Alien inclus. Mais c'était à mon sens une suite légitime et un bon héritier. Je l'ai fait comme un fanboy. Je voulais honorer son film tout en disant ce que j'avais à dire. Après ça, je n'ai plus aucune responsabilité.

Je ne pense pas que ce soit très bien passé par la suite. Je pense qu'on est tous passés à autre chose. On avait pigé le truc, le côté freudien biomécanique, on l'avait vu une centaine de fois depuis. Je pense que les deux premiers films tiennent encore aujourd'hui parce qu'ils sont une référence de leur époque. Mais y a-t-il une raison d'en faire encore un nouveau aujourd'hui ? Je ne sais pas. Peut-être. Nous verrons bien. Voyons ce que Ridley nous réserve."

Un constat plutôt désenchanté et pas forcément des plus engageant de la part d'un des réalisateurs les plus passionnés du genre. Cependant, il semblerait qu'en cours d'interview, James Cameron se rende compte qu'il est peut-être en train de rabaisser Ridley Scott sans le vouloir et tient à mettre une dernière chose au clair.

"Laissez-moi juste ajouter ceci, et ne le coupez pas s'il vous plait. J'irai voir n'importe quel film de Ridley Scott, même un de ses moins bons, parce que c'est un tel artiste, un tel metteur en scène. J'apprends toujours de lui. Et ce qu'il fait en retournant dans cette franchise sera fascinant."

On a évité de peu l'incident diplomatique...