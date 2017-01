Jurassic World 2 : le tournage imminent ?

On n'a pas forcément hâte de voir le film, mais on fait vraiment confiance à Juan Antonio Bayona.

Le réalisateur Juan Antonio Bayona, dont le long-métrage Quelques minutes après minuit n’a pas eu le succès qu’il méritait en ce début d'année, s’attèle à du très lourd avec la suite de Jurassic World. Et le blockbuster semble être arrivé plus vite que prévu dans l’agenda du cinéaste espagnol.



Il y a quatre-cinq mois, on apprenait que le tournage de Jurassic World 2 débuterait en mars prochain. Mais avec la photo qu’a publiée Juan Antonio Bayona sur son compte Twitter, on devine que le tournage va commencer incessamment sous peu :

Getting ready for the journey. pic.twitter.com/EDgsdUJyXv — JA Bayona (@FilmBayona) 26 janvier 2017

Qui dit début de tournage, dit évidemment première photo non-officielle du film mais surtout premier synopsis. Et ça sera déjà ça de pris sur cette nouvelle suite. On est loin de placer Jurassic World 2 dans la liste de nos plus grosses attentes, il faut dire qu’on n’avait pas beaucoup aimé le film de Colin Trevorrow. En revanche, on ne peut pas nier, bien au contraire même, que Juan Antonio Bayona est un réalisateur extrêmement talentueux.

On a donc vraiment envie de savoir ce qu’il est capable de faire sur ce type de production. Verdict en juin 2018 !