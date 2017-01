Kingsman 2 : Taron Egerton explique que la politique sera au cœur du film

Comme le jeune acteur est joueur, il évoque aussi la possibilité d'un troisième film.

Attendu pour le 11 octobre prochain en France, on a encore très peu d’informations sur la suite de Kingsman : Services Secrets à savoir Kingsman : Le Cercle d’Or. On sait qu’on y retrouvera encore un gros casting avec la présence de Julianne Moore, Jeff Bridges, Channing Tatum, Halle Berry et aussi Colin Firth. On a un semblant de synopsis nous expliquant qu’Eggsy et Merlin sont obligés de s’associer avec leurs homologues américains pour sauver le monde et… c’est à peu près tout.

Heureusement, tout vient à point à qui sait attendre. Dans une interview accordée à Den of Geek, Taron Egerton (Eggsy) en a enfin dévoilé un peu plus sur le film et notamment le thème du long-métrage :

« Je pense que c’est très politique. Je pense que je peux dire qu’il y a une élection présidentielle qui se déroule dans le nouveau film. Je pense que, chaque fois qu’une menace globale émerge dans le monde de Kingsman, c’est potentiellement un sujet très pertinent. Dans le premier, on peut supposer qu’il s’agissait de la surpopulation, et dans Kingsman 2 se sera aussi un thème très pertinent. Après c’est vrai qu’on présente une politique perverti et déformée, mais le thème est là. »

Avec l’élection de Trump aux Etats-Unis, le thème est définitivement au goût du jour en effet. Mais Taron Egerton ne s’est pas arrêté là dans son interview. En parlant de Matthew Vaughn, il n’a pas caché qu’il ne serait pas opposé à un troisième film :

« Matthew est plutôt quelqu’un qui dit "Il ne faut vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué", mais Kingsman c'est un peu comme son bébé et il ne mettra jamais la saga en mauvaise posture à cause d’une idée pourrie. Donc ça dépendra de ce qui se passera et de ce qu’il en pense. Mais je ne crois pas une seule seconde que lui, moi, la Fox et quiconque aime Kingsman, n’adoraient pas que cela devienne une franchise. »

Si le succès est au rendez-vous le 11 octobre prochain, on peut donc s’attendre à revoir Eggsy une nouvelle fois. Et franchement, si c’est toujours aussi bon, on dit pas non !