Black Panther : Marvel dévoile le synopsis officiel du film

On se demande si tourner Infinity War et Black Panther en même temps nous tease pas une petite surprise...

Pour la première fois de son histoire Marvel tourne deux films au même moment dans ses studios de Pinewood à Atlanta avec Avengers : Infinity War et Black Panther. Et pour compléter l’annonce du début des deux tournages, les studios Marvel ont dévoilé le synopsis officiel du film sur T’Challa :

« Black Panther suit T'Challa, qui après les événements de Captain America : Civil War retourne chez lui, dans le pays africain isolé, et technologiquement à la pointe, du Wakanda, pour prendre sa place de roi. Cependant, quand un ancien ennemi réapparait, le courage de T’Challa en tant que roi et que Black Panther est mis à l'épreuve quand il se retrouve au cœur d'un conflit qui met le destin du Wakanda et du monde en danger. »

Sachant que Black Panther sera directement lié à Infinity War, il parait logique que les deux films se tournent en même temps. On peut même supposer que Black Panther fera une apparition dans le prochain Avengers. L’acteur Chadwick Boseman pourrait ainsi tourner dans les deux long-métrages plus facilement. Une affaire à suivre...

En tout cas, pour faire d'une pierre deux coups, le casting complet du film a également été dévoilé. On retrouvera Sterling K. Brown, Lupita Nyong’o, Angela Basset, Winston Duke, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Andy Serkis en Ulysse Krow, Martin Freeman en Everett Ross, Danai Gurira, Florence Kasumba, Letitia Wright et John Kani. La sortie du film est prévue pour 2018.