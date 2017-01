Logan n'a pas vraiment la forme dans la nouvelle affiche du film

Allez, dans un mois et des poussières l'incroyable se produira : nous pleurerons devant un film de super-héros. Parce que oui, Logan semble bien décidé à nous coller un spleen d'enfer et à bouleverser nos petits coeurs trop fragiles.

Il va encore falloir tenir un mois jusqu'à la sortie du film et Logan nous fait vivre une expérience assez rare dans notre métier : plus le temps passe et moins nous avons envie d'en parler, parce que plus on en parle et moins on aura la surprise. Et oui, que voulez-vous, nous sommes aussi des humains et si nous avons fait une croix sur pas mal de choses en tapant quotidiennement sur nos claviers, l'effet de surprise en tête pour à peu près tout selon dont on vous parle, il y a certains films qu'on a envie de se prendre en pleine poire sans rien savoir. Et Logan fait clairement partie de ceux-là.

Cela dit, nous ne sommes pas contre une petite affiche de temps en temps pour se mettre dans l'ambiance. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on va vous parler aujourd'hui puisqu'un nouveau poster du film vient de tomber. Et, comme on pouvait s'y attendre, il ne transpire pas vraiment la joie de vivre et les lendemains qui chantent.

Nous y retrouvons donc un Logan au regard déterminé mais au visage balafré signe de gros combats passés. Ce qui ne manque pas de nous étonner d'ailleurs puisque, si l'on a bien tout suivi, Wolverine bénéficie quand même d'une capacité de régénération pas dégueulasse et qui devrait le dispenser de telles séquelles. Doit-on comprend que son Facteur X est en perte de vitesse ? Et que, prenant en compte cette donnée, il se lance tête baissée dans son ultime combat pour un enjeu qui le dépasse ? Il y a de fortes chances que oui.

Mais encore une fois, on ne veut pas en savoir plus. On veut juste arriver le plus vite possible au 1er mars pour se planter dans la première salle de cinéma à côté de chez nous et se prendre ce qui s'annonce comme une gigantesque baffe. Qu'est-ce qu'on est sensibles dites donc...