Le Live by Night de Ben Affleck se plante méchament au box-office

En plein pic de popularité depuis quelques années, on pensait que tout marcherait à partir du moment où c'était estampillé Ben Affleck. Et pourtant, la réalité nous rappelle à son douloureux souvenir.

Qui aurait pu penser, à l'époque d'Armageddon, que Ben Affleck puisse être un artiste aussi talentueux doublé d'un très bon réalisateur ? Certainement pas nous et pourtant on l'aime bien. N'empêche, il faut dire que ses deux premiers films en tant que metteur en scène, The Town et Argo, nous ont prouvé à quel point il cachait bien son jeu. Autant dire que l'on attendait son Live by Night avec une grosse impatience, sans parler du prochain Batman bien entendu.

Si le film ne nous a pas autant emballé que ses précédents efforts, il n'a rien de honteux et on s'explique mal l'échec auquel il semble destiné. En effet, le site Variety vient de révéler que ce n'était pas vraiment la fête autour de ce film et qu'il ne déplaçait pas autant les foules qu'on l'aurait espéré. Même qu'il devrait faire perdre pas mal d'argent à la Warner. On parle, selon les agents infiltrés du site dans les couloirs du studio, d'une perte atteignant 75 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Surtout lorsque l'on sait que le budget s'élève à 65 millions de dollars et que le film n'en a rapporté que 16.4 millions à l'international depuis sa sortie. Ce n'est pas un échec, mais un vrai flop.

Comment expliquer une telle situation au moment où le nom de Ben Affleck est sur toutes les lèvres depuis qu'il est le Batman ? Probablement parce que le film n'a pas été retenu aux Oscars, ce qui le pénalise d'emblée en termes d'exposition médiatique et de prestige. Peut-être aussi parce qu'il bénéficiait d'une campagne de promotion un peu trop discrète en regard de la concurrence. Probablement parce que les fêtes de Noël n'étaient pas forcément la bonne période pour sortir un film noir adaptant les écrits de Dennis Lehan lorsque tout le monde n'a que d'yeux pour Rogue One.

Quoi qu'il en soit, les faits sont là, avec Live by Night, Ben Affleck connait son premier gros échec en tant que réalisateur. En espérant que cela lui donne la gniak pour prendre sa revanche avec The Batman.