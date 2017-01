Le Predator de Shane Black va-t-il massacrer le petit garçon de Room ?

Shane Black est aux commandes d’un nouveau Predator, et on s’en félicite, tant la patte du cinéaste se fait déjà sentir.

Comédien et scénariste consultant sur le film séminal de John McTiernan, Shane Black, auteur référentiel, dialoguiste de génie et fin cinéphile est peut-être le meilleur choix possible pour redonner des couleurs à la saga Predator. Sans surprise, on apprend aujourd’hui que son film accueillera un personnage qui fait quasiment office de signature chez le réalisateur : un personnage d’enfant plus malin que la moyenne.

Tous ceux qui ont pris leur pied devant The Nice Guys se souviennent d’Angourie Rice, qui incarnait avec une précision stupéfiante la fille de Ryan Gosling, prototype d’ado démerdarde et impertinente. On s’attend donc à retrouver dans le nouveau Predator un caractère de ce type sous les traits du jeune Jacob Tremblay, révélé par sa performance bluffante dans Room.

Bon, vu le sujet du film, il n’est pas certain que son sort soit particulièrement enviable. Bien sûr les fans nous rappellerons que le vilain alien chasseur d’humain ne traque traditionnellement que les hommes armés, épargnant femmes et marmots, mais connaissant ce bon vieux Shane Black et son habileté de scénariste, il risque fort de trouver un moyen de mettre ce pauvre Jacob en fâcheuse posture.